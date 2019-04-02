Глава Koenigsegg купил автомобиль, на котором ездил 20 лет назад

Издание Road and Track пишет, что у Кристиана никогда не было гиперкара: все автомобили его компания продает, в том числе тестовые прототипы. Для ежедневных поездок фон Коенигсегг использует Tesla Model S P85 и ждет доставки Model 3, его жена ездит на Volvo XC90 или Porsche 911 Targa. Однако восемь месяцев назад в их гараже появилась черная Mazda MX-5 — тот самый автомобиль, которым Кристиан владел в годы становления Koenigsegg.
How Christian von Koenigsegg bought back his first Mazda Miata. https://t.co/8GMpHSezPd pic.twitter.com/g0gbcSUJp7— Road & Track (@RoadandTrack) 27 марта 2019 г.
По словам фон Кенигсегга, MX-5 — это хороший пример автомобиля, который дарит удовольствие без избыточной мощности. Того же принципа, на первый план ставить эмоции, Кристиан придерживается и при создании гиперкаров, но в отличии от MX-5 у них просто «сумасшедшая отдача».
Свою последнюю модель Koenigsegg представил на Женевском автосалоне. Гиперкар Jesko назвали в честь отца Кристиана Йеско фон Кенигсегга. Двухдверка получила пятилитровый V8 мощностью 1600 сил и 1500 Нм момента, подвеску Triplex с тремя амортизаторами и 9-ступенчатый «робот» LST с восемью сцеплениями.