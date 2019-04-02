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17:59

Глава Koenigsegg купил автомобиль, на котором ездил 20 лет назад

Черную Mazda MX-5 один из его сотрудников увидел на выставке

Глава шведской фирмы Koenigsegg Кристиан фон Кенигсегг выкупил автомобиль, которым владел более 20 лет назад. Черную Mazda MX-5 один из сотрудников компании увидел на выставке, и фон Кенигсегг лично уговорил владельца продать ему родстер.

Издание Road and Track пишет, что у Кристиана никогда не было гиперкара: все автомобили его компания продает, в том числе тестовые прототипы. Для ежедневных поездок фон Коенигсегг использует Tesla Model S P85 и ждет доставки Model 3, его жена ездит на Volvo XC90 или Porsche 911 Targa. Однако восемь месяцев назад в их гараже появилась черная Mazda MX-5 — тот самый автомобиль, которым Кристиан владел в годы становления Koenigsegg.

По словам фон Кенигсегга, MX-5 — это хороший пример автомобиля, который дарит удовольствие без избыточной мощности. Того же принципа, на первый план ставить эмоции, Кристиан придерживается и при создании гиперкаров, но в отличии от MX-5 у них просто «сумасшедшая отдача».

Koenigsegg Jesko

Свою последнюю модель Koenigsegg представил на Женевском автосалоне. Гиперкар Jesko назвали в честь отца Кристиана Йеско фон Кенигсегга. Двухдверка получила пятилитровый V8 мощностью 1600 сил и 1500 Нм момента, подвеску Triplex с тремя амортизаторами и 9-ступенчатый «робот» LST с восемью сцеплениями.

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