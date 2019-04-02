Глава Koenigsegg купил автомобиль, на котором ездил 20 лет назад

Издание Road and Track пишет, что у Кристиана никогда не было гиперкара: все автомобили его компания продает, в том числе тестовые прототипы. Для ежедневных поездок фон Коенигсегг использует Tesla Model S P85 и ждет доставки Model 3, его жена ездит на Volvo XC90 или Porsche 911 Targa. Однако восемь месяцев назад в их гараже появилась черная Mazda MX-5 — тот самый автомобиль, которым Кристиан владел в годы становления Koenigsegg.