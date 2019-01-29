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18:20

Koenigsegg объединился с производителем электрических «Саабов»

Компании будут вместе разрабатывать новые более массовые модели

Шведская марка Koenigsegg и владеющий Saab консорциум NEVS объявили о формировании стратегического партнерства для параллельной разработки более массовых моделей. В рамках достигнутых договоренностей NEVS инвестирует в Koenigsegg 150 миллионов евро, получив взамен 20-процентный миноритарный пакет акций компании.

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В сообщении на сайте Koenigsegg указано, что компании создадут совместное предприятия. На 65 процентов оно будет принадлежать NEVS, который предоставит стартовый капитал в размере 150 миллионов долларов, и на 35 процентов — Koenigsegg. Предполагается, что производитель гиперкаров поделится с партнером интеллектуальной собственностью, лицензиями на технологии и займется дизайном продукта. Вероятно, одной из таких технологий может станть двигатель без распредвала, разработанный дочерней фирмой FreeValve.

Koenigsegg предполагает, что сотрудничество с NEVS позволит укрепить позиции марки на рынке гиперкаров, а также разработать продукты для новых и еще неиспользуемых сегментов. О каких именно разработках идет речь пока не сообщается.

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Консорциум National Electric Vehicle Sweden (NEVS), 51 процент которого сейчас принадлежит китайской Evergrande Group, приобрел активы Saab в 2012 году. Годом позже компания возобновила производство модели 9-3, а в 2014-м начала продажи на территории Швеции. В августе того же года NEVS объявила о банкротстве и лишилась права на использование торговой марки Saab. Сейчас компания выпускает электромобили на базе Saab 9-3, но под собственным брендом.

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