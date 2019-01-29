Koenigsegg объединился с производителем электрических «Саабов»

В сообщении на сайте Koenigsegg указано, что компании создадут совместное предприятия. На 65 процентов оно будет принадлежать NEVS, который предоставит стартовый капитал в размере 150 миллионов долларов, и на 35 процентов — Koenigsegg. Предполагается, что производитель гиперкаров поделится с партнером интеллектуальной собственностью, лицензиями на технологии и займется дизайном продукта. Вероятно, одной из таких технологий может станть двигатель без распредвала, разработанный дочерней фирмой FreeValve.

Koenigsegg предполагает, что сотрудничество с NEVS позволит укрепить позиции марки на рынке гиперкаров, а также разработать продукты для новых и еще неиспользуемых сегментов. О каких именно разработках идет речь пока не сообщается.