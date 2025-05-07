Гиперкар Koenigsegg стал самым быстрым серийным автомобилем на дистанции в полмили

Предыдущим рекордсменом в этой дисциплине был американский гиперкар Hennessey Venom F5, показавший результат 357,11 километра в час. Jesko Absolut превзошел его на 2,72 километра в час. При этом издание CarBuzz уточняет: заезд проводился только в одном направлении, а данные о рекорде не были подтверждены независимыми экспертами. Тем не менее Jesko Absolut уже прославился ранее — в 2023 году он стал самым быстрым автомобилем в разгоне до 400 километров в час с полной остановкой, выполнив упражнение за 27,83 секунды.