Гиперкар Koenigsegg стал самым быстрым серийным автомобилем на дистанции в полмили

Гиперкар Koenigsegg стал самым быстрым серийным автомобилем на дистанции в полмилиJesko Absolut обогнал Hennessey Venom F5, но его рекорд пока официально не подтвержден
Компания Koenigsegg снова удивила мир автоспорта, продемонстрировав возможности гиперкара Jesko Absolut. Согласно заявлению основателя бренда Кристиана фон Кенигсегга, автомобиль установил рекорд на дистанции в полмили, что составляет примерно 800 метров. К моменту финиша Jesko Absolut развил скорость 359,83 километра в час, что делает его самым быстрым серийным автомобилем на этом отрезке.
Предыдущим рекордсменом в этой дисциплине был американский гиперкар Hennessey Venom F5, показавший результат 357,11 километра в час. Jesko Absolut превзошел его на 2,72 километра в час. При этом издание CarBuzz уточняет: заезд проводился только в одном направлении, а данные о рекорде не были подтверждены независимыми экспертами. Тем не менее Jesko Absolut уже прославился ранее — в 2023 году он стал самым быстрым автомобилем в разгоне до 400 километров в час с полной остановкой, выполнив упражнение за 27,83 секунды.
Ранее американская автогонщица Бриттани Форс также вошла в историю автоспорта, установив новый рекорд скорости. В рамках серии соревнований Top Fuel она достигла впечатляющих 550 километров в час, выступая за команду John Force Racing. Этот результат стал новым ориентиром в ее классе. Форс также принадлежит и предыдущий рекорд, установленный в 2022 году, который до недавнего времени никому не удавалось превзойти.