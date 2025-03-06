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Опубликовано 06 марта 2025, 07:00

Наши звонкие дать имена: автомобильные рекорды

Эти машины оказались самыми быстрыми и выносливыми среди соперников
«Гонка вооружений» в автопроме не останавливается ни на минуту: производители постоянно соревнуются друг с другом в разных дисциплинах, в том числе весьма странных. Даже если преимущество перед конкурентами оказывается незначительным, сам факт подобного достижения становится неплохой рекламой для бренда. В списке недавних рекордсменов — поразивший длительностью непрерывного дрифта «немец», спустившийся с гор «кореец», быстрейший «американец» на легендарной трассе и сразу два скоростных «китайца». Интересно, что большую часть этих моделей составляют электрокары.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Xiaomi SU7 Ultra

Электроседан опередил Porsche Taycan Turbo GT на Шанхайском автодроме. Китайская новинка прошла трек за 2 минуты и 9,944 секунды, улучшив показатель противника на 1,336 секунды.

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