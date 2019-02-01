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12:49

Koenigsegg выпустит «доступный» гибридный суперкар с безвальным двигателем

В разработке модели компании поможет новый партнер — консорциум NEVS

Koenigsegg Regera с кузовом из KNC (Koenigsegg Naked Carbon)
Первой моделью Koenigsegg, построенной в сотрудничестве с владеющим активами Saab консорциумом NEVS, станет гибридный суперкар. От нынешних машин марки он будет отличаться тиражом в несколько сотен экземпляров и ценой — один миллион евро (75 миллионов рублей).

Koenigsegg Regera: самый продвинутый гиперкар планеты во всех деталях

В интервью изданию Top Gear глава Koenigsegg Кристиан фон Кёнигсегг заявил, что речь не идет о преемнике рекордной Agera RS или одной из версий супергибрида Regera. Новый суперкар будет более доступным и массовым, что позволит компании расширить продуктовую линейку и увеличить продажи. В этом ей поможет NEVS, которая располагает широкой дистрибьюторской сетью в Китае.

Новая модель станет первым Koenigsegg, оснащенным безвальным двигателем внутреннего сгорания Freevalve. Он будет совмещен с одним или двумя электромоторами, компактной и легкой батареей, а также, вероятно, трансмиссией Koenigsegg Direct Drive (KDD). Она позволяет отказаться от традиционной коробки передач, а момент двигателя передавать на заднюю ось через гидравлическую муфту с изменяемой степенью проскальзывания и главную передачу с постоянным передаточным числом 2,73:1.

О подписании соглашения о стратегическом партнерстве между Koenigesegg и NEVS стало известно в конце января. Консорциум инвестирует в производителя гиперкаров 150 миллионов евро, получив взамен 20 процентов акций и доступ к технологиям.

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