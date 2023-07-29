Видео: мегакар Koenigsegg сравнили в гонке c тюнинговой Audi и стандартным Porsche

В одном заезде встретились машины абсолютно разной мощности

Блогеры устроили битву мегакара Koenigsegg c тюнинговой Audi и стандартным Porsche. Авторам канала Carwow привычно проводить гонки по прямой с участием самых необычных автомобилей, но на сей раз блогеры едва ли не превзошли сами себя. В одном заезде с одним из самых мощных в мире серийных автомобилей — мегакаром Koenigsegg Agera RS — они выставили актуальную Audi TT RS, причём изрядно доработанную, и абсолютно стандартный Porsche 911 Turbo S последнего поколения. Но не спешите с выводами о том, кто выиграет эту гонку!