Видео: мегакар Koenigsegg сравнили в гонке c тюнинговой Audi и стандартным Porsche

Видео: мегакар Koenigsegg сравнили в гонке c тюнинговой Audi и стандартным PorscheВ одном заезде встретились машины абсолютно разной мощности
Блогеры устроили битву мегакара Koenigsegg c тюнинговой Audi и стандартным Porsche. Авторам канала Carwow привычно проводить гонки по прямой с участием самых необычных автомобилей, но на сей раз блогеры едва ли не превзошли сами себя. В одном заезде с одним из самых мощных в мире серийных автомобилей — мегакаром Koenigsegg Agera RS — они выставили актуальную Audi TT RS, причём изрядно доработанную, и абсолютно стандартный Porsche 911 Turbo S последнего поколения. Но не спешите с выводами о том, кто выиграет эту гонку!
Заднеприводный гиперкар Koenigsegg Agera RST имеет 5,0-литровый турбированный мотор V8, который в конкретном варианте оснащён опциональным пакетом 1 MW — мегакар имеет мощность 1360 лошадиных сил (1 мегаватт) и 1753 Нм крутящего момента.
Весит шведский монстр 1395 килограммов. В арсенале Audi TT RS, весящей 1450 килограммов, изрядно доработанный 3,0-литровый двигатель, который после тюнинга обеспечивает вполне приличные 950 лошадиных сил.
Зато это единственная машина в трио с механической коробкой передач. Полноприводный Porsche 911 Turbo S актуального поколения 922 оснащён 3,8-литровым турбомотором на 650 сил и 800 Нм, которые приходятся на 1640 килограммов массы. Да, пусть фаворит в заезде очевиден, но немецкие соперники шведского мегакара совершенно не готовы сдаваться без боя, пусть даже их оппонент гораздо мощнее и кратно дороже.