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12:00

Koenigsegg обвинил аукционный дом в занижении стоимости редкого суперкара

Шведский автопроизводитель публично выразил свое несогласие с оценкой выставленной на продажу модели One: 1

Компания Koenigsegg выступила с заявлением относительно аукциона Bonhams, на котором будет продан один из шести существующих суперкаров One: 1. Автомобиль оценили в 1,8-2,3 миллиона долларов, однако автопроизводителя озвученная цифра возмутила.
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Koenigsegg One: 1, о котором идет речь, был конфискован в числе прочих редких автомобилей у вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианга Манге, сына африканского диктатора Теодоро Обианга Нгема Мбасога. Все машины будут пущены с молотка в конце сентября в Женеве, а вырученные от продажи средства пойдут на социальные программы Экваториальной Гвинеи.

О модели, которая стала причиной спора с аукционным домом, известно следующее: в 2015 году Koenigsegg One: 1 стоил 2,8 миллиона долларов, а уже через год его цена взлетела до пяти миллионов. В прошлом году, по данным DriveTribe, за шведский суперкар просили уже семь миллионов долларов.

В связи с этим в Koenigsegg заявляют, что Bonhams назвал слишком низкую цену, которая «не соответствует рыночной стоимости этой модели». При этом в самой компании не уточняют, о какой стоимости идет речь, а настаивают на перерасчете оценки.

Коллекция вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианга Манге

Помимо Koenigsegg One: 1 на аукционе будут проданы Lamborghini Veneno Roadster, McLaren P1, Porsche Carrera GT, Bugatti Veyron, Ferrari Enzo, а также LaFerrari, F12 tdf и Aston Martin One-77.

Источник: Koenigsegg
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