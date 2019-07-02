Koenigsegg обвинил аукционный дом в занижении стоимости редкого суперкара

Koenigsegg One: 1, о котором идет речь, был конфискован в числе прочих редких автомобилей у вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианга Манге, сына африканского диктатора Теодоро Обианга Нгема Мбасога. Все машины будут пущены с молотка в конце сентября в Женеве, а вырученные от продажи средства пойдут на социальные программы Экваториальной Гвинеи.

О модели, которая стала причиной спора с аукционным домом, известно следующее: в 2015 году Koenigsegg One: 1 стоил 2,8 миллиона долларов, а уже через год его цена взлетела до пяти миллионов. В прошлом году, по данным DriveTribe, за шведский суперкар просили уже семь миллионов долларов.