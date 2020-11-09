Коллекция на 100 млн рублей: устроена распродажа культовых суперкаров

Все автомобили находятся в отличном состоянии и практически не эксплуатировались. Lamborghini Jalpa 1988 года, оцененный в 139 тысяч долларов (10,7 миллиона рублей), проехал всего 5150 километров и представляет коллекционную ценность – это последний экземпляр, выпущенный для североамериканского рынка. Пробег «юбилейного» Lamborghini Countach в исполнении 25th Anniversary – 4180 километров. Он до сих пор «пахнет новым автомобилем», уверяет продавец.
Внедорожник Lamborghini LM002 America, выпущенный в количестве 60 штук, сохранил заводскую резину Pirelli Sand Lip и за три десятилетия проехал чуть больше 1,9 тысячи километров. Lotus Esprit X180R 1991 года, существующий в 20 экземплярах, намотал всего 800 километров.
Фото: wearecurated.com
Интерес представляет также Mercedes-Benz 560 SEC AMG 1987 года. Его пробег не указан, однако дилер заявляет, что этот экземпляр – «самый хорошо сохранившийся». Автомобиль укомплектован шестилитровым двигателем V8 мощностью 400 лошадиных сил.
Дилер также обещает предоставить полный пакет документов на каждую машину, оригинальные наборы инструментов, брошюры и «многое другое».
Весной этого года на продажу выставили уникальную коллекцию из 129 раритетных автомобилей и мотоциклов, выпущенных с 1928 по 1987 год. Тогда с молотка пустили Jaguar XJ6 1973 года, восемь Chevrolet Corvette разных поколений, два Ford Thunderbird, Ferrari 308 GTS 1979 года, а также два японских мотоцикла, Suzuki 1970 года и Honda CJ360 1976 года.