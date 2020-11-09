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Коллекция на 100 млн рублей: устроена распродажа культовых суперкаров

Среди них есть коллекционные экземпляры Lotus, Lamborghini и Mercedes-Benz 1980-1990 годов

© wearecurated.com
Лиза Будрина
Американский дилер Curated устроил распродажу коллекции суперкаров 80-90-х годов прошлого века. Например, культовый Lamborghini Countach можно купить за 305 тысяч долларов, а внедорожник LM002 – за 425 тысяч. Mercedes-Benz 560 SEC AMG обойдется в 325 тысяч долларов, а Lotus Esprit – в 139 тысяч. Общая стоимость коллекции составляет 1,3 миллиона долларов (примерно 100 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Все автомобили находятся в отличном состоянии и практически не эксплуатировались. Lamborghini Jalpa 1988 года, оцененный в 139 тысяч долларов (10,7 миллиона рублей), проехал всего 5150 километров и представляет коллекционную ценность это последний экземпляр, выпущенный для североамериканского рынка. Пробег «юбилейного» Lamborghini Countach в исполнении 25th Anniversary 4180 километров. Он до сих пор «пахнет новым автомобилем», уверяет продавец.

Внедорожник Lamborghini LM002 America, выпущенный в количестве 60 штук, сохранил заводскую резину Pirelli Sand Lip и за три десятилетия проехал чуть больше 1,9 тысячи километров. Lotus Esprit X180R 1991 года, существующий в 20 экземплярах, намотал всего 800 километров.

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Фото: wearecurated.com

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Интерес представляет также Mercedes-Benz 560 SEC AMG 1987 года. Его пробег не указан, однако дилер заявляет, что этот экземпляр «самый хорошо сохранившийся». Автомобиль укомплектован шестилитровым двигателем V8 мощностью 400 лошадиных сил.

Дилер также обещает предоставить полный пакет документов на каждую машину, оригинальные наборы инструментов, брошюры и «многое другое».

Весной этого года на продажу выставили уникальную коллекцию из 129 раритетных автомобилей и мотоциклов, выпущенных с 1928 по 1987 год. Тогда с молотка пустили Jaguar XJ6 1973 года, восемь Chevrolet Corvette разных поколений, два Ford Thunderbird, Ferrari 308 GTS 1979 года, а также два японских мотоцикла, Suzuki 1970 года и Honda CJ360 1976 года.

Источник: Curated