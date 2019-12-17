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15:11

Кроссовер Hyundai стал первым электрокаром, который покорил Эверест

Автомобиль преодолел 700 километров до базового лагеря

Анастасия Дубина
Электрический кроссовер Hyundai Kona индийской сборки стал первым автомобилем с нулевым уровнем выбросов, который покорил Эверест. Финальная точка маршрута – так называемый северный базовый лагерь горы – находится на высоте 5150 метров над уровнем моря.

Заезд проходил под лозунгом Mission-Emission Impossible — таким образом марка подчеркнула сложность установки рекорда для автомобиля на батарейках (emission переводится с английского как «выбросы»).

За рулем кроссовера сидел опытный альпинист Аджит Баджадж. В 2006 году он стал первым гражданином Индии, который сумел покорить Северный полюс и установить там флаг страны. Он преодолел около 700 километров, чтобы добраться до базового лагеря Эвереста, где перепады температур достигают 12 градусов по Цельсию.

Три года назад до базового лагеря Эвереста смог подняться другой любитель экстрима. Житель Сингапура достиг отметки в 5150 метров на спорткаре Nissan GT-R. Мужчина не рассказал о доработках автомобиля, но по снимкам видно, у GT-R ощутимо увеличен клиренс и стоит усиленный передний бампер.