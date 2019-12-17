Кроссовер Hyundai стал первым электрокаром, который покорил Эверест

Заезд проходил под лозунгом Mission-Emission Impossible — таким образом марка подчеркнула сложность установки рекорда для автомобиля на батарейках (emission переводится с английского как «выбросы»).

За рулем кроссовера сидел опытный альпинист Аджит Баджадж. В 2006 году он стал первым гражданином Индии, который сумел покорить Северный полюс и установить там флаг страны. Он преодолел около 700 километров, чтобы добраться до базового лагеря Эвереста, где перепады температур достигают 12 градусов по Цельсию.