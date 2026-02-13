Конец зеленой повестке: Peugeot, Citroen и Opel массово возвращаются к дизелям

Продажи электромобилей в Европе не оправдали надежд, а климатическое законодательство смягчается. В результате двигатели внутреннего сгорания получили вторую жизнь.

"Согласно анализу сайтов дилеров и заявлений компании, предоставленных Reuters, компания незаметно возрождает дизельные версии как минимум семи моделей легковых автомобилей и пассажирских фургонов по всей Европе, отказываясь от электромобилей. В рамках ранее не сообщавшейся стратегической инициативы, четвертый по величине автопроизводитель в мире, компания Stellantis, в конце 2025 года начала возобновление выпуска дизельных версий в Европе", – отмечается в публикации агентства Reuters.

Stellantis в Европе возобновит выпуск дизельных версий Opel Astra, фургона Opel Combo, семиместного Peugeot Rifter, пассажирского фургона Citroën Berlingo и других моделей, а также продолжит изготавливать дизельные версии кроссоверов DS7, Alfa Romeo Tonale и Stelvio, а также седанов Alfa Romeo Giulia в ответ на спрос со стороны клиентов.

В Stellantis сообщили агентству, что решили сохранить дизели в своем портфеле, а кое-где даже расширили предложение силовых агрегатов, ориентируясь на спрос. В 2015 году в Европе на дизельные машины приходилось более половины продаж новых машин, а к 2025-му их доля сжалась до 7,7% (против 19,5% у электрифицированных моделей). Многие автопроизводители успели вовсе отказаться от этого типа силовой установки.

