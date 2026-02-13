Пошел ко дну: Nissan подготовился к массовым увольнениям

«Компания Nissan остановила все семь запланированных к закрытию сборочных заводов по всему миру и опережает график сокращения около 20 000 рабочих мест, заявил генеральный директор Айвен Эспиноса, объявляя о том, что восстановившийся японский автопроизводитель сократил прогнозируемый операционный убыток», — отмечается в публикации Automotive News.

В рамках этой стратегии в январе 2026 года Nissan закрыл сделку по продаже своего завода в ЮАР китайской Chery. До этого японцы вышли из совместного предприятия с Renault в индийском Ченнаи (французы выкупили долю Nissan) закрыли завод в Аргентине, а также остановили два мексиканских предприятия, включая старейший зарубежный завод марки. Еще две производственные площадки закрылись в Японии.

Гендиректор Nissan Эспиноса подтвердил, что программа выполнена полностью. Кроме того, японская компания с опережением намеченного графика ведет увольнения: большая часть из намеченных 20 тыс. человек уже сокращена.

Финансовые результаты Nissan далеки от идеала: выручка в III квартале упала на 5%, глобальные продажи просели на 3% (до 778 тыс. машин), а в Японии упали на 20%. По итогам года компания прогнозирует убыток в 650 млрд иен ($ 4,2 млрд). По итогам финансового года, который по японским стандартам учета заканчивается в марте, Nissan сократит выпуск машин до 2,9 млн против 3,1 млн годом ранее.

