Опубликовано 25 марта 2026, 17:42
Конфликт на Ближнем Востоке ударил по авторынку
Из-за конфликта на Ближнем Востоке аналитики снижают прогноз глобального авторынка . Специалисты GlobalData уже сократили оценку на 400−500 тысяч автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
«В первую очередь из-за него пострадают авторынки воюющих стран. Также конфликт может произвести к снижению продаж автомобилей в других регионах. В первую очередь это Европа и Азия», — отметил эксперт.
По его словам, ключевым фактором пересмотра прогнозов стало резкое удорожание энергоресурсов, которое неизбежно скажется на экономической ситуации в ряде стран. Кроме того, конфликт создаёт риски для цепочек поставок автомобильных компонентов и материалов. Аналитики GlobalData представят обновлённый прогноз мирового автопроизводства 31 марта.
Ранее власти РФ поручили создать механизм постоплаты парковок.
Автор:Арина Лысенко