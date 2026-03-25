Власти РФ поручили создать механизм постоплаты парковок
Минтрансу поручено проработать предложения депутатов о законодательном закреплении механизма постоплаты парковок. Доклад должен быть представлен до 1 июня.
Сейчас в Москве для всех тарифных зон время, в течение которого необходимо оплатить парковку, составляет 5 минут. Покинуть место необходимо в течение 5 минут после завершения парковочной сессии.
В приложении «Парковки России» автомобилист может изменить время начала парковки, продлить истёкшую парковку, а также исправить номер автомобиля и/или парковочной зоны.
Между тем, в Санкт-Петербурге изменят правила оплаты парковки. У водителей появится возможность изменять данные парковочной сессии — время ее окончания, а также информацию о припаркованном автомобиле.
В комитете по транспорту Санкт-Петербурга подчеркнули, что обязанность водителя начать парковочную сессию не позднее 15 минут после остановки сохраняется.