Власти РФ поручили создать механизм постоплаты парковок

Минтрансу поручено проработать предложения депутатов о законодательном закреплении механизма постоплаты парковок. Доклад должен быть представлен до 1 июня.

Сейчас в Москве для всех тарифных зон время, в течение которого необходимо оплатить парковку, составляет 5 минут. Покинуть место необходимо в течение 5 минут после завершения парковочной сессии.

В приложении «Парковки России» автомобилист может изменить время начала парковки, продлить истёкшую парковку, а также исправить номер автомобиля и/или парковочной зоны.