Вот так будет выглядеть минивэн проекта «Кортеж»

Телеканал «Россия 24» показал микроавтобус проекта «Кортеж». Кадры с ним появились в ходе интервью с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Внешность минивэна заметно отличается от той, что была зарегистрирована в базе «Роспатента»: передок оформлен совершенно иначе. А вот общие пропорции, передние стойки с треугольными окошками и сдвижные задние двери остались на месте.

Госномер микроавтобуса позволяет выяснить основные характеристики машины. Судя по базе «Автокода», он относится к категории C — то есть полная масса превышает 3,5 тонны, а под капотом стоит мотор 4.4 V8 мощностью 600 лошадиных сил.

Скриншот из выпуска новостей телеканала «Россия 24»

Разработкой проекта «Кортеж» занимался НАМИ совместно с немецкой фирмой Porsche Engineering. Среди других подрядчиков — австрийское агентство Avtomotive Consulting GmbH, питерская инжиниринговая фирмой CML, французская компания A2Mac1, занимающаяся бенчмаркингом, и еще целый ряд иностранных фирм.

Ими спроектирована единая модульная платформа, на которой создано целое семейство автомобилей под брендом Aurus. В него входит президентский лимузин с бронированием и обычный представительский седан под общим названием «Сенат», большой вэн «Арсенал» и внедорожник «Комендант».

Выпуск новостей телеканала «Россия 24»

В рамках проекта разработано семейство бензиновых двигателей, в которое входит «восьмерка» 4.4 с двумя турбокомпрессорами, выдающая 600 сил, 800-сильный 12-цилиндровый агрегат с четырьмя турбокомпрессорами, а также рядная «четверка» объемом 2,2 литра.

В ходе инаугурации Владимира Путина, прошедшей 7 мая, впервые был показан флагманский автомобиль линейки — бронированный лимузин «Сенат».

Премьера всех машин семейства Aurus состоится в августе на Московском автосалоне.