«Красивые» автономера разрешат резервировать через «Госуслуги»

«Правительство поддержит законопроект, разрешающий гражданам за деньги через портал госуслуг резервировать „красивые“ автомобильные номера определенных серий. Поправки были разработаны фракцией „Новые люди“ после того, как идею поддержал президент Владимир Путин. Конкретных расценок пока нет — известно, что тарифы будут зависеть от сочетаний букв и цифр», – пишет «Коммерсантъ».

Правительственная комиссия дала положительный отзыв на законопроект, отметив, что процедуре необходимо придать больше прозрачности, а систему оплаты сделать гибкой в зависимости от характеристик номера. Как пояснил руководитель рабочей группы «Народного фронта» Петр Шкуматов, механизм может быть построен по аналогии с продажей номеров сотовыми операторами: чем более «красивая» комбинация, тем выше стоимость.

Попытки наладить легальную продажу «красивых» номеров власти предпринимают уже более 15 лет. Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект в весеннюю сессию.

