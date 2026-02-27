Кроссовер Deepal G318 от Changan вышел на российский рынок

Deepal G318 предлагается в России в двух комплектациях: Techno за 5,65 млн рублей и Everest за 6 млн рублей. Автомобиль снабжен последовательной гибридной силовой установкой. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор, который выступает в роли генератора для тяговой батареи. Колеса приводят два электродвигателя суммарной мощностью 439 л.с. и крутящим моментом 575 Н·м. Разгон до «сотни» составляет 6,3 с.

Длина автомобиля — 5010 мм, по габаритам он сопоставим с Toyota Land Cruiser и Haval H9. Однако, в отличие от этих моделей, рамы у него нет — у Deepal несущий кузов. Запас хода превышает 1 тыс. км, из них около 190 км машина может проехать на чистом электричестве.

«При покупке автомобиля в кредит действует государственная программа поддержки с субсидией до 925 000 рублей, что делает предложение одним из наиболее привлекательных в сегменте. Ранее Deepal G318 получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволило официально вывести модель на российский рынок и начать поставки в дилерские центры», — подчеркивается в релизе Changan, поступившем в Motor.

