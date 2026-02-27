Volga, Tenet и Sollers вошли в список машин для такси

Mash утверждает, что в перечень автомобилей, разрешенных для закупки в такси, включат, в частности кроссоверы Haval Jolion, F7 и F7X, автомобили Tenet и минивэны SF1 и SP7 марки Sollers. Также, по его данным, в списке появятся машины возрожденного бренда Volga, производство которых стартует в апреле 2026 года.

Первичный перечень автомобилей, которые допустят до работы в такси согласно закону, вступающему в силу с 1 марта 2026-го, был обнародован Минпромторгом 1 октября 2025-го. В список вошли более 20 моделей отечественных брендов, включая Lada (Granta, Vesta, Niva), УАЗ («Патриот», «Хантер»), «Москвич», Evolute, Voyah и Sollers.

Участники рынка и эксперты тогда выразили недоумение составом списка, в который вошли не все модели автомобилей, выпускаемых в России с высокой степенью локализации, и при этом попали автомобили, непригодные для комфортной перевозки пассажиров в режиме такси.

Обновлённый перечень автомобилей, созданный в рамках закона о локализации такси, пока не опубликован. Минпромторг обещает обнародовать его после утверждения соответствующего постановления правительства России. При этом в ноябре 2025 года «Национальный совет такси» сообщил, что 66% таксопарков вовсе не собираются в 2026 году покупать новые машины.

