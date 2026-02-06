Кроссовер Deepal S05 размером с Toyota RAV4 получил право продажи в России

ОТТС на кроссовер оформило представительство Changan в России, изготовителем значится предприятие в Китае. Марка Deepal принадлежит этому автопроизводителю и используется на внешних рынках для гибридов и электромобилей.

Согласно документу, Deepal S05 в России будет представлен с последовательной гибридной силовой установкой. В последовательном гибриде Deepal бензиновый мотор 1.5 на 95 л.с. предназначен только для подзарядки тяговой батареи. Предусмотрена и подзарядка аккумулятора от сети. Привод у автомобиля задний.

По габаритам Deepal S05 близок к Toyota RAV4 нового поколения: в частности, у обеих машин одинаковая длина (4620 мм). Колесная база у Deepal — 2880 мм. В передней подвеске машины стойки McPherson, сзади — многорычажка.

Ранее в России появился обновленный Foton Toano Pro.