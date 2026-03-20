Кроссовер Haval H9 первого поколения раскритиковали за коррозию и отказ датчиков

Кроме того, по словам эксперта «За рулем» Сергея Зиновьева, в салоне нарекания вызывают жесткая обивка дверей, отсутствие регулировки угла наклона подушки сиденья (даже при наличии вентиляции и массажа), а также непродуманная конструкция наружного кофра на задней двери, замок которого быстро закисает.

Что касается технической части, то проблемные зоны распределились по силовому агрегату и электронике. У бензиновых моторов отмечается образование нагара на клапанах, приводящее к плавающим оборотам холостого хода, а у версий 2017 года с двигателем 245 сил — риск растяжения цепи ГРМ к 120−150 тыс. километров.

Дизельная версия страдает от пробоев прокладки головки блока при перегревах и чувствительности топливной аппаратуры к некачественному топливу. Хотя автоматические коробки передач ZF считаются долговечными, их критический износ может проявиться уже после 100 тыс. километров в зависимости от манеры езды и увлечения бездорожьем.

Среди эксплуатационных болячек выделяются частые отказы электронных компонентов: датчиков парковки, парктроника, привода пятой двери в сырую погоду, а также подтормаживание мультимедийной системы в морозы.

Ранее стали известны самые популярные кроссоверы, которые россияне гонят из Китая.