Опубликовано 25 марта 2026, 11:20
Кроссовер Lada Azimut получит «тяговую» коробку передач

АвтоВАЗ рассказал об особенностях коробки передач для кроссовера Lada Azimut. Инженеры провели испытания одной из трансмиссий Lada Azimut — шестиступенчатой «механики». В данный момент такая трансмиссия применяется на моделях Lada Vesta и Lada Iskra. Важно, что новинка получит «тяговую» версию агрегата — с главной передачей 4,3:1: аналогичный вариант применяется на кросс-универсале Lada Iskra SW Cross.
Lada Azimut
Lada Azimut
© АвтоВАЗ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Коробку проверяли при экстремально низких температурах (до -40 °С), а также проводили испытания на динамическую прочность и противостояние ударным нагрузкам.

Через специальные стендовые испытания прошли около десятка коробок передач. В настоящее время, как отмечает пресс-служба автогиганта, доводка трансмиссии вышла на финишный этап.

Шестиступенчатую «механику» АвтоВАЗ получает от восточного партнёра, который отгружает российской компании собранные агрегаты, которые затем устанавливают на автомобили Lada.

Читайте на тему:

Накануне АвтоВАЗ открыл продажи 147-сильной Lada Vesta Sport. Обновлённый двигатель 1.8 EVO развивает 147 л.с. — в прежней генерации мотор выдавал 145 л.с.

Мотор отличают спортивные распредвалы, оригинальная система холодного впуска, выпуск увеличенного диаметр и оригинальная прошивка контроллера.