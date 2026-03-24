За мощную Lada Vesta будут просить 2,4 млн рублей

На обновленной Lada Vesta Sport впервые используется 6-ступенчатая механическая коробка передач — ею поделился универсал Lada Vesta SW Cross. В шасси были заменены пружины и амортизаторов, а также расширена колея. Клиренс составляет 158 мм (у стандартного седана — 178 мм).

Кузов украшен аэродинамическим обвесом, а в салоне заявлены другие сиденья, плюс обшитые кожей рулевое колесо и рычаг коробки передач. Для выездов на гоночные трассы имеются функции фиксации времени и скорости прохождения дистанции — их можно посмотреть через борткомпьютер.

Рекомендованная розничная цена Lada Vesta Sport составит от 2 352 000 рублей. В базовую версию включены бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, полный набор обогревов, камера заднего вида, круиз-контроль, мультимедийная система Lada EnjoY Vision Pro.