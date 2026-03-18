Новости
Опубликовано 18 марта 2026, 17:26
1 мин.

Кроссовер Omoda C4 получит российскую прописку

В России локализуют китайский кроссовер Omoda C4. Сборку новинки наладят на одном из заводов страны, сообщает портал «Китайские автомобили».
© Omoda
Алексей Морозов
Габаритная длина новинки предварительно составит 4,2 метра. Автомобиль, отличающийся экспрессивным дизайном, будет доступен на российском рынке исключительно в версиях с бензиновым двигателем.

Мировая премьера будущей новинки Omoda прошла в Китае в октябре прошлого года. Это событие приурочили к Международному саммиту пользователей Chery. При этом еще в апреле 2024-го компания уже демонстрировала этот кроссовер. Правда, тогда он назывался Omoda 3.

Источник:Китайские автомобили
Автор:Алексей Морозов
Тег:
#Omoda