Опубликовано 18 марта 2026, 17:261 мин.
Кроссовер Omoda C4 получит российскую прописку
В России локализуют китайский кроссовер Omoda C4. Сборку новинки наладят на одном из заводов страны, сообщает портал «Китайские автомобили».
© Omoda
Габаритная длина новинки предварительно составит 4,2 метра. Автомобиль, отличающийся экспрессивным дизайном, будет доступен на российском рынке исключительно в версиях с бензиновым двигателем.
Мировая премьера будущей новинки Omoda прошла в Китае в октябре прошлого года. Это событие приурочили к Международному саммиту пользователей Chery. При этом еще в апреле 2024-го компания уже демонстрировала этот кроссовер. Правда, тогда он назывался Omoda 3.
