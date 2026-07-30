Кроссовер Tenet T4 уходит с рынка, его место займет удлиненная версия

«Старт серийного производства Tenet T4 состоялся 12 августа прошлого года на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Продажи кроссовера в России начались в конце августа. Цены на автомобили 2025 года выпуска варьируются в диапазоне от 2 089 000 до 2 599 000 рублей. Машины 2026 года, без учета возможных скидок, предлагаются по цене от 2 169 000 до 2 659 000 рублей», — говорится в публикации.

Базовые версии Tenet T4 оснащаются 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 л.с. в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Более мощные модификации предлагают турбированный мотор 1.5 на 147 л.с.: на переднеприводных версиях он работает с шестиступенчатым роботом, на полноприводных — с семиступенчатым. Кроссовер Tenet T4 по‑прежнему представлен на официальном сайте бренда и доступен у дилеров.