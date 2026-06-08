Дилер объявил о первых продажах нового Tenet T4L

Согласно первым данным от дилера, наибольшим спросом пользуется базовая версия Tenet T4L — комплектация «Актив». Директор по продажам ГК «Аларм-Моторс» Антон Смирнов отмечает, что новинку выбирают владельцы седанов, которые хотят пересесть на более просторный и доступный автомобиль, а также те, кто планирует обновить свои старые городские кроссоверы (в том числе китайских марок) на современную и технологичную модель.

Новый кроссовер Tenet T4L занимает в модельной линейке бренда промежуточное положение между младшей моделью T4 и старшим кроссовером T7. Автомобиль предлагается в двух версиях — «Актив» и «Прайм», стартовая цена составляет 2,3 млн рублей.

По сравнению с предшественником Tenet T4 новый кроссовер T4L стал длиннее на 186 мм, выше почти на 50 мм, а колёсная база выросла на 40 мм. Итоговые габариты: 4 506×1 828×1 701 мм, база — 2 650 мм. Благодаря этому увеличилось пространство для задних пассажиров, а объём багажника вырос на 135 литров: до 475 литров с поднятыми сиденьями и до 1 500 литров при их складывании.

Кроме увеличенных размеров, Tenet T4L обзавёлся обновлённой внешностью и расширенным списком оснащения. В комплектацию вошли 18-дюймовые легкосплавные диски, датчик дождя, аудиосистема с шестью динамиками, современная телематика и регулируемые по высоте подголовники. Для модели также сертифицировано тягово-сцепное устройство, позволяющее буксировать прицеп массой до 750 кг. Кроме того, кроссовер получил независимую подвеску передних и задних колёс.

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