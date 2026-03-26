Кроссовер Volkswagen Tiguan второго поколения раскритиковали за капризные турбомоторы и слабое сцепление

Один из главных минусов, отмеченных экспертом "За рулем" Сергеем Зиновьемым, — отсутствие атмосферных двигателей. Все бензиновые агрегаты — турбированные. Хотя по сравнению с первым поколением моторы значительно доработали (исчезли проблемы с ГРМ и поршневой на малых пробегах), уязвимые места остались.

Младшие моторы 1.4 TSI (125 и 150 л.с.) страдают от проблем со сложным модулем помпы с двумя термостатами, а также требуют внимательного контроля ремня ГРМ. Старшие 2.0 TSI (180 и 220 л.с.) могут потребовать замены водяного и масляного насосов, фазорегуляторов и цепи ГРМ уже к 100 тыс. километров. Ресурс бензиновых моторов оценивается примерно в 250 тыс. километров при условии использования бензина не ниже АИ-95 (оптимален АИ-98) и замены масла каждые 7–8 тыс. километров.

На большинстве версий Volkswagen Tiguan 2 поколения (кроме удлиненного Allspace) устанавливались роботизированные коробки DSG с двумя «мокрыми» сцеплениями — шестиступенчатая DQ250 и семиступенчатая DQ500. Хотя к 2015 году их конструкцию улучшили, узлы сцепления остаются в группе риска: их замена может потребоваться уже до 100 тыс. километров пробега. Надежный восьмиступенчатый «автомат» Aisin достался только версии Allspace.

Среди других недостатков Volkswagen Tiguan 2 поколения эксперт называет стуки рулевого механизма, возникающие на небольших пробегах из-за изношенной втулки, а также эпизодические сбои в работе медиасистемы (как старой, так и обновленной версии). После 150 тыс. километров могут начать «шалить» различные соединения и контакты, что приводит к отказам электрооборудования, например, стеклоподъемников.

