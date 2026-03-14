Кроссовер Zeekr 8X с решеткой радиатора как у Rolls-Royce появится в продаже 16 марта

Визитной карточкой модели станет массивная хромированная решетка радиатора, напоминающая дизайн Rolls-Royce. Переднюю часть дополняют фары в форме «когтей» и агрессивный бампер. Его длина составляет 5100 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1780 мм, а колесная база — 3069 мм.

Кроссовер будет предлагаться в пяти- и шестиместной конфигурациях. Задние пассажиры получат кресла с вентиляцией и массажем, отдельные экраны, откидные столики и подставки для ног. В машине предусмотрено 50 отсеков для хранения, а объем багажника варьируется от 1133 до впечатляющих 2200 л при сложенных сиденьях.

В основе силовой установки — 2,0-литровый турбомотор, работающий в паре с тремя электродвигателями и литий-железо-фосфатными (LFP) аккумуляторами емкостью 55,1 или 70 кВт·ч. Топовая версия сможет развивать до 1400 л.с.

Ожидается, что стартовая цена Zeekr 8X составит около 430 тыс. юаней (примерно 5,2 млн рублей по текущему курсу), а топ-версии превысят планку в 550 тыс. юаней (около 6,7 млн рублей).

