Кроссоверы Omoda C5 нового поколения появились у дилеров

Так, дилер из Пензы предлагает приобрести кроссовер с турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и шестиступенчатой роботизированной трансмиссией в комплектации «Стиль» за 2,65 млн рублей. В оснащение такой машины входит медиасистема с увеличенным экраном и 8-ядерным процессором, улучшенная шумоизоляция и увеличенный багажник, а также обогревы лобового и заднего стекол, форсунок омывателя, зеркал, руля и всех сидений.

Также новые Omoda C5 появились в наличии у дилеров в Северо-западном регионе России. Такие же машины черного цвета в максимальной комплектации есть у дилеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Рублевые цены на новый кроссовер российское представительство Omoda раскрыло 6 марта. Автомобиль представлен на российском рынке в трех версиях — «Актив», «Драйв» и «Стиль». Уже в базовой комплектации за 2,35 млн рублей он снабжен светодиодными фарами и задними фонарями, фронтальными и боковыми подушками безопасности, задним парктроником и камерой заднего вида.