Опубликовано 25 марта 2026, 22:381 мин.
Кубинцы вынуждены переводить автомобили на дрова из-за нефтяного кризиса
Кубинец заправляет свой автомобиль древесным углём из-за нефтяной блокады США. Хуан Карлос Пино, кубинский механик, за плечами которого восемь классов школы, возможно, нашёл действенный способ обойти нефтяную блокаду США. Проявив изобретательность, присущую многим кубинцам, которые проявили ее за десятилетия американских санкций, 56-летний Пино модифицировал свой польский автомобиль Fiat Polski 1980 года выпуска.
Древесный уголь сгорает внутри переделанного пропанового баллона, герметично закрытого крышкой от старого трансформатора. Фильтр сделан из пластиковой бутылки из-под молока, набитой старой одеждой.
На чёрном рынке бензин продается по 8 долларов за литр или 30 долларов США за галлон — в шесть раз дороже официальной цены. Официальные продажи жидкого топлива фактически заблокированы.
«В условиях такого кризиса это лучший вариант, который у нас есть», — сказал Пино, который теперь планируетмодифицировать трактор. — «Нам нужна мобильность, нам нужно иметь возможность сажать урожай».
Между тем, УАЗ приостановил выпуск автомобилей на Кубе из-за энергокризиса. Причиной приостановки стали жесткие ограничения электроснабжения на острове.