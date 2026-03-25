На Кубе приостановили сборку автомобилей УАЗ

«В настоящее время производство, как в случае большинства предприятий страны, приостановлено, что в первую очередь связано с жесткими ограничениями электроснабжения на острове», — подчеркнули в УАЗ.

В УАЗ добавили, что совместно с кубинской стороной рассчитывают на оперативное разрешение ситуации и скорейшее возобновление работы предприятия.

Сборочное производство УАЗа было запущено в Гаване в апреле 2025 года. Предприятие занималось крупноузловой сборкой моделей «Патриот» и «Пикап», которые прошли адаптацию к местным климатическим и дорожным условиям.

На первом этапе планировалось выпускать до 500 автомобилей в год, а при выходе на полную мощность — до 1,5 тысячи машин ежегодно.

