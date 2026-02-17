Новости
Культовый универсал Volvo превратят в современный спорткар

В Нидерландах начнется выпуск осовремененных Volvo из семидесятых. Нидерландское ателье Niels van Roij Design выйдет на рынок рестомодов со смелой интерпретацией классического универсала Volvo P1800ES. Проект будет реализован под новым брендом Autoforma в партнерстве со специалистами по шведской марке — компанией Lotte. Доработанный автомобиль стал попыткой переосмыслить оригинал с учетом современных инженерных возможностей. Он получил имя Norrsken («Северное сияние»).
В основе проекта — узнаваемый силуэт классического трехдверного универсала P1800ES, который выпускался в 1971−73 годах. Благодаря смелому дизайну и малому тиражу (чуть более 8 тыс. экземпляров) этот shooting brake с его знаменитой стеклянной дверью багажника стал желанным для многих коллекционеров.

В проекте Autoforma кузов оригинального P1800ES был серьезно доработан. Автомобиль получил расширенные колесные арки, новые бамперы с черными акцентами и развитый спойлер на крыше, интегрированный в линию остекления. Оптика универсала полностью светодиодная, а решетка радиатора лишилась хромированной окантовки в пользу более агрессивного черного глянца. Впрочем, предусмотрена возможность вернуть и классический хром.

Volvo P1800ES Norrsken

© Autoforma

Техническая составляющая зависит от выбранного уровня отделки. Всего их три: Heritage Heaven (максимально близкий к оригиналу), Modern Marvel и наиболее радикальный Forward Fashionista. Именно последний станет флагманом серии. В этой версии у P1800ES предусмотрена замена родного мотора на турбированную «пятерку» Volvo T5, которая сочетается с усиленной современной трансмиссией. Шасси машины также значительно модернизировано: изменена геометрия подвески, установлены более эффективные тормоза с дополнительным охлаждением и новое рулевое управление.

Авторы проекта намерены подчеркнуть его эксклюзивность жестким лимитом производства — не более пяти экземпляров в год. Цена стартует с € 300 тыс. (27,3 млн рублей по текущему курсу), что автоматически ставит Norrsken в один ряд с дорогими рестомодами других тюнинг-ателье. Готовый автомобиль клиент сможет увидеть не ранее, чем через 18 месяцев после подтверждения заказа.

