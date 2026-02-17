Культовый универсал Volvo превратят в современный спорткар
В основе проекта — узнаваемый силуэт классического трехдверного универсала P1800ES, который выпускался в 1971−73 годах. Благодаря смелому дизайну и малому тиражу (чуть более 8 тыс. экземпляров) этот shooting brake с его знаменитой стеклянной дверью багажника стал желанным для многих коллекционеров.
В проекте Autoforma кузов оригинального P1800ES был серьезно доработан. Автомобиль получил расширенные колесные арки, новые бамперы с черными акцентами и развитый спойлер на крыше, интегрированный в линию остекления. Оптика универсала полностью светодиодная, а решетка радиатора лишилась хромированной окантовки в пользу более агрессивного черного глянца. Впрочем, предусмотрена возможность вернуть и классический хром.
Техническая составляющая зависит от выбранного уровня отделки. Всего их три: Heritage Heaven (максимально близкий к оригиналу), Modern Marvel и наиболее радикальный Forward Fashionista. Именно последний станет флагманом серии. В этой версии у P1800ES предусмотрена замена родного мотора на турбированную «пятерку» Volvo T5, которая сочетается с усиленной современной трансмиссией. Шасси машины также значительно модернизировано: изменена геометрия подвески, установлены более эффективные тормоза с дополнительным охлаждением и новое рулевое управление.
Авторы проекта намерены подчеркнуть его эксклюзивность жестким лимитом производства — не более пяти экземпляров в год. Цена стартует с € 300 тыс. (27,3 млн рублей по текущему курсу), что автоматически ставит Norrsken в один ряд с дорогими рестомодами других тюнинг-ателье. Готовый автомобиль клиент сможет увидеть не ранее, чем через 18 месяцев после подтверждения заказа.
