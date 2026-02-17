Культовый универсал Volvo превратят в современный спорткар

В основе проекта — узнаваемый силуэт классического трехдверного универсала P1800ES, который выпускался в 1971−73 годах. Благодаря смелому дизайну и малому тиражу (чуть более 8 тыс. экземпляров) этот shooting brake с его знаменитой стеклянной дверью багажника стал желанным для многих коллекционеров.

В проекте Autoforma кузов оригинального P1800ES был серьезно доработан. Автомобиль получил расширенные колесные арки, новые бамперы с черными акцентами и развитый спойлер на крыше, интегрированный в линию остекления. Оптика универсала полностью светодиодная, а решетка радиатора лишилась хромированной окантовки в пользу более агрессивного черного глянца. Впрочем, предусмотрена возможность вернуть и классический хром.