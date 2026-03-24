Купить близнеца «Тойоты» под маркой GAC можно за 4 млн рублей

Стартовая цена GAC Aion V будет составлять от 4,0 млн рублей. В эту сумму включены скидки за сдачу старого автомобиля (200 тыс. рублей), а также дисконт по программе «Второй автомобиль» (100 тыс. рублей).

В базовую комплектацию EX входят 19-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, система камер 360°, датчики парковки, обогрев лобового стекла и панорамная крыша.

Продолжают список электропривод крышки багажника, вентиляция передних кресел, двухзонный климат-контроль, центральный дисплей диагональю 14,6 дюйма, плюс цифровая приборная панель диагональю 8,9 дюйма.

Модель оснащается литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 75,26 кВт⋅ч. Запас хода на одной зарядке составляет 580 км по циклу NEDC — этого хватает на неделю езды в городском режиме.