Купить новый Maybach S680 смогут только очень везучие миллионеры

Тираж спецверсии составит ровно 50 экземпляров, из которых 5 машин получит японское представительство «Мерседеса». Однако желающих приобрести новинку оказалось слишком много, поэтому компания решила организовать лотерею: автомобиль сможет забрать тот, кого выберет счастливый случай.

В плане техники уникальный Mercedes-Maybach V12 Edition ничем не отличается от Mercedes-Maybach S 680: эти машины оснащены 6-литровым битурбомотором V12 объемом 6,0, который выдаёт 612 л.с. и 900 Нм. При таких данных разгон до «сотни» занимает суперкаровские 4,5 с.