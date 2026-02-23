Mercedes-Benz представит коротыша на базе Geländewagen

Младшая модель расположится ступенькой ниже полноразмерного G-Class и получит более низкий, узкий кузов и укороченную колёсную базу. При этом в Mercedes рассчитывают, что благодаря последнему решению внедорожные способности новинки не уступят «старшему брату».

В основе «маленького G» — модифицированная версия новой платформы MB.EA, которая уже используется в электромобиле CLA. Если у электрического CLA пока только один двигатель, то для новинки появится двухмоторная версия с полным приводом и мощностью до 349 л.с. — именно она даст представление о том, на что способен компактный «Гелендваген».

О том, что компактный G Class станет электромобилем, можно судить по заглушённой решётке радиатора. Однако полностью отказываться от версии с ДВС в Mercedes пока не торопятся — её по-прежнему не исключают. Данных о ёмкости аккумулятора пока нет, но очевидно, что она будет меньше, чем у старшей модели: G-580 с технологией EQ оснащён батареей на 116 кВт·ч.

