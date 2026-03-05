Курьеров на электровелосипедах прогонят с тротуаров

«Минтрансу России подготовить совместно с МВД России <...> и представить предложения, <...> связанные с использованием <...> средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам», — следует из документа.

Доклад о проделанной работе ведомства должны представить до 1 июля 2026 года. Ответственные за исполнение — министр транспорта Андрей Никитин и глава МВД Владимир Колокольцев.

По данным ТАСС, Минтранс совместно с профильными ведомствами проработает вопрос запрета электровелосипедов на тротуарах и в установленный срок представит предложения президенту.

