Опубликовано 05 марта 2026, 11:211 мин.
Курьеров на электровелосипедах прогонят с тротуаров
Путин поручил ограничить передвижение электровелосипедов по тротуарам. Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД проработать вопрос ограничения движения электровелосипедов по тротуарам, сообщается в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Документ опубликован на сайте Кремля.
© нейросеть
«Минтрансу России подготовить совместно с МВД России <...> и представить предложения, <...> связанные с использованием <...> средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам», — следует из документа.
Доклад о проделанной работе ведомства должны представить до 1 июля 2026 года. Ответственные за исполнение — министр транспорта Андрей Никитин и глава МВД Владимир Колокольцев.
По данным ТАСС, Минтранс совместно с профильными ведомствами проработает вопрос запрета электровелосипедов на тротуарах и в установленный срок представит предложения президенту.
Ранее выяснилось, законно ли снимать на видео пассажира такси.