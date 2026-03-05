Выяснилось, законно ли снимать на видео пассажира такси

«Автомобиль такси не является общественным местом для посещения массового количества людей, поэтому разрешение для съёмки должно быть взято у гражданина. В другом случае водитель должен заранее предупреждать о том, что работает видеорегистратор салона», — сообщил адвокат.

По его словам, пассажир может добиться удаления записи. Для этого гражданину нужно обратиться в таксопарк с указанием, что видеосъёмка велась без его согласия. В случае, если запись начали распространять, пассажир может обратиться в правоохранительные органы. Если там гражданину не помогли, то следует идти в суд: можно потребовать возмещения и компенсации за причинённый вред, а также за незаконное использование изображения.

