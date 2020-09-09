Кузов Audi случайно «сожгли» средством для удаления краски

В американское тюнинг-ателье обратился владелец Audi A5 с просьбой избавиться от последствий, вызванных средством для удаления краски. По его словам, ранее он покрыл кузов своего лифтбека жидкой резиной, чтобы изменить заводской цвет автомобиля. Однако несколько дней назад мужчина решил вернуть Audi первозданный вид и попытался самостоятельно удалить «Пласти Дип».
Для удаления жидкой резины владелец «Ауди» использовал обычное средство для удаления краски. Мужчина нанес его на кузов автомобиля, который оставил под плотным брезентом на несколько дней. Когда он решил проверить, как средство справилось с удалением покрытия, было уже поздно. Кузов лифтбека выглядел так, словно автомобиль сожгли. Едкий растворитель уничтожил как жидкую резину, так и заводскую краску машины.
По словам владельца, он попытался самостоятельно замаскировать причиненный ущерб, нанеся на уничтоженный кузов автомобиля еще один слой «Пласти Дип». Однако это не сработало – жидкая резина не закрепилась на поврежденном кузове. В результате мужчина обратился к специалистам, которые сумели привести внешний вид машины в порядок, покрыв его двухцветной виниловой пленкой.
Несколько дней назад крылатые насекомые, обитающие неподалёку от водоёмов, испортили лакокрасочное покрытие почти трёх тысяч новых внедорожников концерна GM. Автомобили оказались покрыты липкими останками шкурок подёнок, которые намертво приклеились к лаку и другим элементам внешней отделки.