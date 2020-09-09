Кузов Audi случайно «сожгли» средством для удаления краски

Для удаления жидкой резины владелец «Ауди» использовал обычное средство для удаления краски. Мужчина нанес его на кузов автомобиля, который оставил под плотным брезентом на несколько дней. Когда он решил проверить, как средство справилось с удалением покрытия, было уже поздно. Кузов лифтбека выглядел так, словно автомобиль сожгли. Едкий растворитель уничтожил как жидкую резину, так и заводскую краску машины.

По словам владельца, он попытался самостоятельно замаскировать причиненный ущерб, нанеся на уничтоженный кузов автомобиля еще один слой «Пласти Дип». Однако это не сработало – жидкая резина не закрепилась на поврежденном кузове. В результате мужчина обратился к специалистам, которые сумели привести внешний вид машины в порядок, покрыв его двухцветной виниловой пленкой.