Подёнки представляют собой небольших крылатых насекомых, распространённых по всему земному шару. Они живут поблизости от воды и за свою короткую жизнь линяют невероятное количество раз, что обычно не причиняет проблем окружающим. Однако теперь, как сообщает Automotive News, эти насекомые испортили краску на новых внедорожниках Chevrolet Tahoe и GMC Yukon. Более 2600 автомобилей оказались покрыты липкими останками шкурок подёнок, которые намертво приклеиваются к лаку и другим элементам внешней отделки. Все внедорожники были сделаны на заводе в городе Арлингтон штата Техас и хранились после сборки на площадке у одноимённого озера.