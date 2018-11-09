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18:53

На Тайване сделали электрический спортбайк с коробкой передач

Мотоцикл фирмы Kymco набирает сотню за 2,9 секунды

Тайваньская фирма Kymco, выпускающая скутеры, мотоциклы и квадроциклы, представила на мотосалонe EICMA в Милане электрический спортбайк SuperNEX.

Главная особенность новинки — это шестиступенчатая коробка передач. На большинстве электромобилей и мотоциклов от ее использования отказались из-за равномерной тяги во всем диапазоне оборотов, которую развивает электромотор.

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Но у тайваньских конструкторов были свои резоны: на высоких оборотах мощность электромотора падает, и поэтому ускорение на высоких скоростях получается хуже, чем у бензиновых аналогов. Передачи же регулируют подачу энергии на двигатель таким образом, чтобы оптимизировать динамику набора скорости. Наконец, многим райдерам, как говорят в компании, просто нравится переключать передачи. Однако у мотоцикла Kymco отсутствует необходимость выжима сцепления.

По данным Kymco, спортбайк способен набрать 100 километров в час за 2,9 секунды, на разгон с 0 до 200 километров в час у него уходит 7,5 секунды, а до 250 километров в час он разгоняется за 10,9 секунды. Более подробные технические характеристики фирмы Kymco не раскрывает.

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Мотоцикл оснащен трэкшн-контролем и звуковым генератором с четырьмя режимами звучания — без него электромотоцикл звучал бы слишком заурядно.

Электрический спортбайк снабжен дисками O.Z. Racing, «обутыми» в шины Metzeler, тормозами Brembo, а также амортизаторами шведской фирмы Ohlins.

Пока что SuperNEX — лишь прототип. В Kymco не комментируют возможность серийного производства электрического спортбайка.

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