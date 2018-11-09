На Тайване сделали электрический спортбайк с коробкой передач

Но у тайваньских конструкторов были свои резоны: на высоких оборотах мощность электромотора падает, и поэтому ускорение на высоких скоростях получается хуже, чем у бензиновых аналогов. Передачи же регулируют подачу энергии на двигатель таким образом, чтобы оптимизировать динамику набора скорости. Наконец, многим райдерам, как говорят в компании, просто нравится переключать передачи. Однако у мотоцикла Kymco отсутствует необходимость выжима сцепления.

По данным Kymco, спортбайк способен набрать 100 километров в час за 2,9 секунды, на разгон с 0 до 200 километров в час у него уходит 7,5 секунды, а до 250 километров в час он разгоняется за 10,9 секунды. Более подробные технические характеристики фирмы Kymco не раскрывает.