Mitsubishi L200 стал экстремальным пикапом с 27-сантиметровым клиренсом

От обычного L200 концепт Mitsubishi Triton Absolute отличается увеличенным на 50 миллиметров дорожным просветом (до 270 миллиметров). Для пикапа расширили колею, установили амортизаторы с увеличенным ходом штока, колеса с внедорожными покрышками Falken Wildpeak. Кроме того, внедорожник получил защитные пластины, накладку на крышу и грузовую платформу с интегрированными ухватами для рук и диодным освещением, а также кузовные панели из углепластика.