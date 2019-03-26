Mitsubishi L200 стал экстремальным пикапом с 27-сантиметровым клиренсом

От обычного L200 концепт Mitsubishi Triton Absolute отличается увеличенным на 50 миллиметров дорожным просветом (до 270 миллиметров). Для пикапа расширили колею, установили амортизаторы с увеличенным ходом штока, колеса с внедорожными покрышками Falken Wildpeak. Кроме того, внедорожник получил защитные пластины, накладку на крышу и грузовую платформу с интегрированными ухватами для рук и диодным освещением, а также кузовные панели из углепластика.
Двигатель, вероятно, не изменился. Серийный Triton/L200 в зависимости от рынка оснащается либо бензиновым «атмосферником» 2.4 мощностью 128 лошадиных сил, либо турбодизелем 4N15 объемом 2,4 литра и мощностью 181 сил. Коробка — шестиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат».
Обновленный Mitsubishi L200 представили в ноябре прошлого года. Пикап получил другую внешность в фирменном стиле Dynamic Shield, двухэтажную оптику, усиленные тормоза и два варианта полного привода.
Цена L200 в России — от 2 069 000 рублей. Топовая версия пикапа обойдется в 2 702 000 рублей.