Mitsubishi подготовит внедорожную версию L200

Обновленный Mitsubishi L200 представили в ноябре прошлого года. Пикап получил новую внешность в фирменном стиле Dynamic Shield, двухэтажную оптику, усиленные тормоза и два варианта полного привода: базовый Easy Select с жестким подключением передней оси и Super Select 4WD-II с межосевым дифференциалом и распределением момента между осями в пропорции 40:60 (раньше было 50:50).

Цена L200 в России — от 2 069 000 рублей. Топовая версия пикапа обойдется в 2 702 000 рублей.