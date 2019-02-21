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11:47

Стали известны российские цены на обновленный Mitsubishi L200

После обновления пикап стал стоить больше двух миллионов

Компания Mitsubishi назвала российские цены на обновленный L200. Пикап предложат в пяти комплектациях по цене от 2 069 000 рублей.
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После рестайлинга Mitsubishi L200 примерил на себя фирменный стиль марки под названием Dynamic Shield. Это целая визуальная философия, которая направлена на создание спортивного образа в сочетании с заботой о безопасности. У нас L200 будет предлагаться с 2,4-литровым дизельным двигателем, который в зависимости от модификации выдает 154 или 181 лошадиную силу. Коробка — шестиступенчатая «механика» либо шестидиапазонный «автомат».

Цены на обновленный Mitsubishi L200
КомплектацияЦена (руб.)
L200 2.4 DID Invite MT2 069 000
L200 2.4 DID Invite+ MT2 203 000 
L200 2.4 DID Intense MT2 396 000 
L200 2.4 DID Intense AT2 498 000 
L200 2.4 DID Instyle AT2 702 000 
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Пикап по-прежнему комплектуется двумя типами полного привода: Easy Select с жестким подключением передней оси и Super Select с межосевым дифференциалом, возможностью отключения передней оси и новым переключателем режимов движения. Дорожный просвет L200 увеличился с 205 до 220 миллиметров, углы въезда и съезда составляют 31 и 29 градусов соответственно.

В оснащение модели вошли светодиодные фары, обогрев руля и передних сидений, USB-порт для задних пассажиров, камера заднего вида и датчик дождя.

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