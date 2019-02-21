Стали известны российские цены на обновленный Mitsubishi L200

После рестайлинга Mitsubishi L200 примерил на себя фирменный стиль марки под названием Dynamic Shield. Это целая визуальная философия, которая направлена на создание спортивного образа в сочетании с заботой о безопасности. У нас L200 будет предлагаться с 2,4-литровым дизельным двигателем, который в зависимости от модификации выдает 154 или 181 лошадиную силу. Коробка — шестиступенчатая «механика» либо шестидиапазонный «автомат».
Цены на обновленный Mitsubishi L200
|Комплектация
|Цена (руб.)
|L200 2.4 DID Invite MT
|2 069 000
|L200 2.4 DID Invite+ MT
|2 203 000
|L200 2.4 DID Intense MT
|2 396 000
|L200 2.4 DID Intense AT
|2 498 000
|L200 2.4 DID Instyle AT
|2 702 000
Пикап по-прежнему комплектуется двумя типами полного привода: Easy Select с жестким подключением передней оси и Super Select с межосевым дифференциалом, возможностью отключения передней оси и новым переключателем режимов движения. Дорожный просвет L200 увеличился с 205 до 220 миллиметров, углы въезда и съезда составляют 31 и 29 градусов соответственно.
В оснащение модели вошли светодиодные фары, обогрев руля и передних сидений, USB-порт для задних пассажиров, камера заднего вида и датчик дождя.