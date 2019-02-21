Стали известны российские цены на обновленный Mitsubishi L200

Пикап по-прежнему комплектуется двумя типами полного привода: Easy Select с жестким подключением передней оси и Super Select с межосевым дифференциалом, возможностью отключения передней оси и новым переключателем режимов движения. Дорожный просвет L200 увеличился с 205 до 220 миллиметров, углы въезда и съезда составляют 31 и 29 градусов соответственно.

В оснащение модели вошли светодиодные фары, обогрев руля и передних сидений, USB-порт для задних пассажиров, камера заднего вида и датчик дождя.