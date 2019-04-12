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16:18

Mitsubishi научила пикап L200 разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды

Автомобиль примет участие в австралийской гоночной серии ECB SuperUtes

Обновленный Mitsubishi L200 примет участие в гонках. Пикап выступит в австралийской серии ECB SuperUtes сезона 2019 года, где соревнуются доработанные версии серийных моделей. Спонсорскую поддержку команде Team Triton Racing окажет австралийский офис Mitsubishi Motors.
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Версия SuperUte построена на базе серийного варианта Mitsubishi L200. Пикап оснащен модернизированным дизелем 2.4 с усиленными распредвалами, увеличенной топливной рампой и форсунками, турбонагнетателем GTurbo, интеркулером, а также блоком управления двигателем Motec. Кроме того, автомобиль оборудован спортивным выхлопом Torqit и шестиступенчатой коробкой Tremac 6060 с H-образной схемой переключения.

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Двигатель Mitsubishi L200 SuperUte выдает 344 лошадиные силы и 677 Нм момента. С места до «сотни» пикап разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость превышает 240 километров в час.

Передняя подвеска «суперпикапа» обновлена за счет установки стоек и пружин SupaShock, задняя — полностью новая. Вместо стандартного дифференциала и рессор, там установлен гоночный самоблок и горизонтальные амортизаторы. В оснащение Mitsubishi L200 SuperUte также вошли 20-дюймовые легкосплавные колеса, тормозная система Brembo, сертифицированный Австралийской конфедерацией автоспорта каркас безопасности и другие средства защиты водителя.

В России обновленный Mitsubishi L200 предлагается с 2,4-литровым дизельным двигателем, который в зависимости от модификации выдает 154 или 181 лошадиную силу. Коробка — шестиступенчатая «механика» либо шестидиапазонный «автомат». Цена — от 2 069 000 рублей.

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