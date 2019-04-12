Mitsubishi научила пикап L200 разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды

Двигатель Mitsubishi L200 SuperUte выдает 344 лошадиные силы и 677 Нм момента. С места до «сотни» пикап разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость превышает 240 километров в час.

Передняя подвеска «суперпикапа» обновлена за счет установки стоек и пружин SupaShock, задняя — полностью новая. Вместо стандартного дифференциала и рессор, там установлен гоночный самоблок и горизонтальные амортизаторы. В оснащение Mitsubishi L200 SuperUte также вошли 20-дюймовые легкосплавные колеса, тормозная система Brembo, сертифицированный Австралийской конфедерацией автоспорта каркас безопасности и другие средства защиты водителя.