Покупатель самого дорогого Bugatti получит автомобиль только через 2,5 года

Но технически Bugatti La Voiture Noire — это всё тот же Chiron. Шасси и силовая установка не изменились. Здесь установлен 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами, выдающий 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента и совмещенный с семиступенчатым «роботом». Динамические характеристики «Чёрного автомобиля» не сообщаются: при этом Chiron на разгон до «сотни» тратит 2,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 420 километров в час.