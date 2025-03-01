«Автотор» превратил в электромобиль 50-летние «Жигули»: цена

У автомобиля осталась исходная 4-ступенчатая «механика» и воздушное охлаждение, также не поменялся салон. Запас хода с включенной печкой, световыми приборами и активным режимом движения — 150 километров. Зарядить батарею можно от обычной розетки за шесть часов. Что касается Kia Magentis, то этот прототип уже показывали — у него более традиционная схема с электромотором спереди и без коробки передач. Батареи на 93 ампер-часа хватает на 250-300 километров пробега.