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12:22

Появилась фотография салона обновленной Lada 4x4

Внедорожник получит 17 улучшений

В распоряжении портала «Лада.Онлайн» оказался снимок салона рестайлингового внедорожника Lada 4x4. Судя по опубликованному изображению, на смену многочисленным кнопкам на центральной консоли придут круглые регуляторы, а также изменится приборная панель.

Снимок подтверждает появившуюся ранее информацию о том, что «АвтоВАЗ» готовит масштабный рестайлинг 4x4, в ходе которого внедорожник должен стать более комфортным при ежедневной эксплуатации. В частности, речь шла об установке салонного фильтра, новой «печки», подлокотнике и адаптации обивки дверей под установку динамиков. Тогда же упоминался и «более эргономичный рычаг КПП», однако на фотографии он такой же, как и у дореформенной модели.

Lada 4x4 2018
Lada 4x4 2019
Лада.Онлайн

Издание отмечает, что на снимке запечатлен салон опытного экземпляра 4x4, предназначенного для испытаний. У серийного же автомобиля будет более качественный пластик.

Модель Lada 4x4, ранее продававшаяся под названием «Нива», производится с 1977 года. Внедорожник комплектуется бензиновый рядной «четверкой» объемом 1,7 литра, которая выдает 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Цены на автомобиль варьируются от 523 900 рублей за трехдверный внедорожник до 625 900 рублей за пятидверную версию Urban.

Ожидается, что до 2022 года 4x4 сменит поколение и «переедет» на новую платформу альянса Renault-Nissan. Та же архитектура ляжет и в основу следующего Renault Duster.

Источник: Лада.Онлайн