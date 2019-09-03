Появилась фотография салона обновленной Lada 4x4

Модель Lada 4x4, ранее продававшаяся под названием «Нива», производится с 1977 года. Внедорожник комплектуется бензиновый рядной «четверкой» объемом 1,7 литра, которая выдает 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Цены на автомобиль варьируются от 523 900 рублей за трехдверный внедорожник до 625 900 рублей за пятидверную версию Urban.