Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:22

В обновленных Lada 4x4 нашли недоработки

Первая партия уже собранных внедорожников в продажу не поступит

Дорестайлинговая Lada 4x4 Urban © Lada.ru
Лиза Будрина
Lada 4x4 с новым интерьером в ближайшее время не появится в автосалонах. Как выяснил портал «Лада.Онлайн», внедорожники, производившиеся серийно с 28 ноября, нуждаются в доработке, а потому их статус был изменен на предсерийный. Соответственно, эти автомобили отгружать дилерам не будут.

Представитель «АвтоВАЗа» в свою очередь заявил, что «серийное производство обновленной модели еще не стартовало». Информации о том, когда же с конвейера начнут сходить готовые к продаже Lada 4x4, пока нет. Известно лишь то, что, согласно планам автопроизводителя, в декабре тольяттинский завод должен собрать 2,5 тысячи экземпляров этой модели.

Обновленный 4x4 получил новый передний бампер со встроенными противотуманками, антенну-«плавник» на крыше, подогрев кресел, электропривод наружных зеркал заднего вида, салонный фильтр, задний диван другого дизайна с парой подголовников, новую «печку» и обивку дверей, адаптированную под установку динамиков.

>
Reload
1 / 2

Фото: Лада.Онлайн

«Лада.Онлайн» утверждает, что теперь все внедорожники комплектуются боковой подушкой безопасности водителя, а в течение двух месяцев автомобили обзаведутся и новым рулем с фронтальной подушкой.

Как и раньше, Lada 4x4 приводит в движение 1,7-литровый бензиновый мотор мощностью 83 лошадиные силы в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Цены на дореформенную модель в начинаются от 523,9 тысячи рублей. Версия с новым салоном, скорее всего, будет стоить несколько дороже.

Источник: Лада.Онлайн