В обновленных Lada 4x4 нашли недоработки

Представитель «АвтоВАЗа» в свою очередь заявил, что «серийное производство обновленной модели еще не стартовало». Информации о том, когда же с конвейера начнут сходить готовые к продаже Lada 4x4, пока нет. Известно лишь то, что, согласно планам автопроизводителя, в декабре тольяттинский завод должен собрать 2,5 тысячи экземпляров этой модели.

Обновленный 4x4 получил новый передний бампер со встроенными противотуманками, антенну-«плавник» на крыше, подогрев кресел, электропривод наружных зеркал заднего вида, салонный фильтр, задний диван другого дизайна с парой подголовников, новую «печку» и обивку дверей, адаптированную под установку динамиков.