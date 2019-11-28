Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:23

«АвтоВАЗ» запустил производство Lada 4x4 с новым салоном

В сутки с конвейера будут сходить 165 обновленных внедорожников

Дорестайлинговая Lada 4x4 Bronto
В четверг, 28 ноября, в Тольятти стартовала полноценная сборка Lada 4x4 FL, которая отличается от дореформенной модели дизайном интерьера и чуть другим оформлением экстерьера. Кроме того, внедорожник стал безопаснее.

По данным «Лада.Онлайн», ежесуточно на заводе будут собирать по 165 экземпляров обновленной 4x4. Источник издания сообщает, что «100 процентов автомобилей комплектуются боковой подушкой безопасности водителя, а в течение двух месяцев автомобили получат новый руль с фронтальной подушкой». Ранее предполагалось, что боковая подушка предусмотрена только для дорогих Lada 4x4 в исполнении Bronto.

>
Reload
1 / 3

Lada 4x4 FL

Фото: Российская газета

В числе других обновлений – появление подогрева кресел, электропривода наружных зеркал заднего вида, салонного фильтра, заднего дивана другого дизайна с парой полголовников, новой «печки» и обивки дверей, адаптированной под установку динамиков. Кроме того, для обновленной Lada 4x4 предусмотрены электростеклоподъемники передних дверей, новая приборная панель в стиле Granta FL и чуть иная центральная консоль. Внешне такой внедорожник можно отличить от дорестайлингового по другому переднему бамперу со встроенными противотуманками и антенне-«плавнику» на крыше.

Силовая установка осталась прежней: это 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 лошадиные силы в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 10 месяцев 2019 года в России было продано 26 325 экземпляров Lada 4x4, что на 715 автомобилей меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В октябре дилеры реализовали 2 861 такую машину. Цены на дорестайлинговый внедорожник варьируются от 523,9 тысячи до 625,9 тысячи рублей, а стоимость обновленной версии в компании пока не озвучили.

Источник: Лада.Онлайн