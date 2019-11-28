«АвтоВАЗ» запустил производство Lada 4x4 с новым салоном

По данным «Лада.Онлайн», ежесуточно на заводе будут собирать по 165 экземпляров обновленной 4x4. Источник издания сообщает, что «100 процентов автомобилей комплектуются боковой подушкой безопасности водителя, а в течение двух месяцев автомобили получат новый руль с фронтальной подушкой». Ранее предполагалось, что боковая подушка предусмотрена только для дорогих Lada 4x4 в исполнении Bronto.
Фото: Российская газета
В числе других обновлений – появление подогрева кресел, электропривода наружных зеркал заднего вида, салонного фильтра, заднего дивана другого дизайна с парой полголовников, новой «печки» и обивки дверей, адаптированной под установку динамиков. Кроме того, для обновленной Lada 4x4 предусмотрены электростеклоподъемники передних дверей, новая приборная панель в стиле Granta FL и чуть иная центральная консоль. Внешне такой внедорожник можно отличить от дорестайлингового по другому переднему бамперу со встроенными противотуманками и антенне-«плавнику» на крыше.
Силовая установка осталась прежней: это 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 лошадиные силы в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 10 месяцев 2019 года в России было продано 26 325 экземпляров Lada 4x4, что на 715 автомобилей меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В октябре дилеры реализовали 2 861 такую машину. Цены на дорестайлинговый внедорожник варьируются от 523,9 тысячи до 625,9 тысячи рублей, а стоимость обновленной версии в компании пока не озвучили.