«АвтоВАЗ» запустил производство Lada 4x4 с новым салоном

В числе других обновлений – появление подогрева кресел, электропривода наружных зеркал заднего вида, салонного фильтра, заднего дивана другого дизайна с парой полголовников, новой «печки» и обивки дверей, адаптированной под установку динамиков. Кроме того, для обновленной Lada 4x4 предусмотрены электростеклоподъемники передних дверей, новая приборная панель в стиле Granta FL и чуть иная центральная консоль. Внешне такой внедорожник можно отличить от дорестайлингового по другому переднему бамперу со встроенными противотуманками и антенне-«плавнику» на крыше.

Силовая установка осталась прежней: это 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 лошадиные силы в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.