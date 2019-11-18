Названа дата запуска производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне автомобиля: появится новая центральная консоль с иной приборной панелью, другое рулевое колесо, немного модернизированные кресла и задний диван с тремя подголовниками. Кроме того, формованный потолок заменят натяжным.
Новшества в экстерьере не столь очевидны: новинку можно будет узнать по бамперам и встроенным противотуманным фарам. В целом же у обновленного внедорожника насчитывается около двух десятков доработок.
Лада.Онлайн
Как и прежде, Lada 4x4 будет комплектоваться атмосферным двигателем объемом 1,7 литра мощностью 83 лошадиные силы в сочетании с механической коробкой передач. Цены на обновленную модель пока не объявлены.
На сегодняшний день модель представлена на рынке в трех- и пятидверном исполнениях и стоит от 523 900 до 727 900 рублей. С января по октябрь 2019 года в России было продано 26,3 тысячи внедорожников 4x4, в том числе 2,8 тысячи в прошлом месяце.