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14:00

Названа дата запуска производства обновленной Lada 4x4

Полноценная сборка внедорожника с новым салоном стартует уже в этом месяце

Старт полноценного выпуска обновленной Lada 4x4 запланирован на 27 ноября, выяснил портал «Лада.Онлайн». Пока же с конвейера в тестовом режиме сходят по шесть экземпляров внедорожника в сутки.

Основные изменения произойдут в салоне автомобиля: появится новая центральная консоль с иной приборной панелью, другое рулевое колесо, немного модернизированные кресла и задний диван с тремя подголовниками. Кроме того, формованный потолок заменят натяжным.

Новшества в экстерьере не столь очевидны: новинку можно будет узнать по бамперам и встроенным противотуманным фарам. В целом же у обновленного внедорожника насчитывается около двух десятков доработок.

Салон обновленной Lada 4x4

Лада.Онлайн

Как и прежде, Lada 4x4 будет комплектоваться атмосферным двигателем объемом 1,7 литра мощностью 83 лошадиные силы в сочетании с механической коробкой передач. Цены на обновленную модель пока не объявлены.

Посмотрите, как на «АвтоВАЗе» красят Lada 4x4

На сегодняшний день модель представлена на рынке в трех- и пятидверном исполнениях и стоит от 523 900 до 727 900 рублей. С января по октябрь 2019 года в России было продано 26,3 тысячи внедорожников 4x4, в том числе 2,8 тысячи в прошлом месяце.

Источник: Лада.Онлайн