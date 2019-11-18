Названа дата запуска производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне автомобиля: появится новая центральная консоль с иной приборной панелью, другое рулевое колесо, немного модернизированные кресла и задний диван с тремя подголовниками. Кроме того, формованный потолок заменят натяжным.

Новшества в экстерьере не столь очевидны: новинку можно будет узнать по бамперам и встроенным противотуманным фарам. В целом же у обновленного внедорожника насчитывается около двух десятков доработок.