Раскрыт салон обновленной Lada 4x4

В ходе обновления модель получила салонный фильтр, новую «печку», подлокотники и новую обивку дверей, адаптированную под установку динамиков. Кроме того, появилась новая центральная консоль с глянцевой поверхностью, иная приборная панель, другое рулевое колесо, немного модернизированные кресла и задний диван с тремя подголовниками.