Стало известно, когда Lada 4x4 станет безопаснее

По данным источника издания, на Lada 4x4 не стали устанавливать новый руль с подушкой безопасности и кожухом рулевой колонки по причине нехватки средств. Изначально предполагалось, что автомобили станут безопаснее в декабре либо январе, но сроки затянулись из-за особенности конструкции руля.

О старте производства внедорожников с обновленным салоном и расширенным набором оборудования стало известно 16 декабря. По информации «Лада.Онлайн», первую партию 4x4 не допустили до продажи, так как автомобилям требовалась доработка. В «АвтоВАЗе» на это заявили, что первые собранные Lada 4x4 находились в статусе предсерийных и их изначально не планировалось отгружать дилерам.