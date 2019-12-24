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11:26

Стало известно, когда Lada 4x4 станет безопаснее

«АвтоВАЗ» ищет поставщика фронтальной подушки безопасности

Лиза Будрина
Обновленная Lada 4x4 уже встала на конвейер, однако пока внедорожники комплектуют только боковой подушкой безопасности, встроенной в водительское кресло. Как выяснил портал «Лада.Онлайн», фронтальную подушку безопасности модель получит только после того, как «АвтоВАЗ» найдет поставщика. Это может занять несколько месяцев.

По данным источника издания, на Lada 4x4 не стали устанавливать новый руль с подушкой безопасности и кожухом рулевой колонки по причине нехватки средств. Изначально предполагалось, что автомобили станут безопаснее в декабре либо январе, но сроки затянулись из-за особенности конструкции руля.

О старте производства внедорожников с обновленным салоном и расширенным набором оборудования стало известно 16 декабря. По информации «Лада.Онлайн», первую партию 4x4 не допустили до продажи, так как автомобилям требовалась доработка. В «АвтоВАЗе» на это заявили, что первые собранные Lada 4x4 находились в статусе предсерийных и их изначально не планировалось отгружать дилерам.

Переживший обновление внедорожник получил новую приборную панель с иным блоком управления климатической системой, две розетки по 12 вольт на центральной консоли, подстаканники и ниша для хранения мелких вещей на тоннеле. Силовая установка осталась прежней: 4x4 доступна с безальтернативным мотором объемом 1,7 литра мощностью 83 лошадиные силы в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией.

Источник: Лада.Онлайн